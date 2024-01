É OFICIAL: Jordan Henderson é o novo jogador do Ajax. O antigo jogador do Liverpool rescindiu contrato com o Al Ettifaq, da Arábia Saudita, e rubricou uma ligação de duas épocas e meia com a equipa neerlandesa.

O médio deixou os reds no verão e rumou ao emblema saudita, onde acabou por ficar apenas seis meses. De recordar que em julho, Henderson assinou por três épocas com o Al Ettifaq, com um salário de 700 mil libras por semana.

Ao serviço do Liverpool, o médio conquistou uma Liga dos Campeões, uma Supertaça Europeia, um Mundial de clubes, uma Premier League, uma Taça de Inglaterra, uma Supertaça inglesa e duas Taças da Liga inglesas.