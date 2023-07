Jordan Henderson, médio inglês de 33 anos, que tem vindo a ser ligado a uma transferência para os sauditas do Al-Ettifaq, treinado por Steven Gerrard, foi visto esta manhã a treinar na Croácia com a futura nova equipa.



O internacional inglês está prestes a deixar o Liverpool, clube que representa desde 2011. O capitão de equipa deverá render aos cofres dos «reds» cerca de 12 milhões de euros de acordo com a imprensa internacional e assinar um contrato válido por três anos.



Henderson, de 32 anos, chegou a Anfield proveniente do Sunderland e conquistou oito títulos pelo Liverpool: uma Premier League, uma Taça de Inglaterra, uma Taça da Liga inglesa, uma Supertaça de Inglaterra, uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes e uma Supertaça europeia.