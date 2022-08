O guarda-redes britânico Dean Henderson transferiu-se neste defeso para o Nottingham Forest por empréstimo do Manchester United, o qual acusa de ter tido um comportamento «criminoso».

Após uma temporada em que apenas disputou três encontros pela equipa principal dos red devils, o guardião de 25 anos decidiu sair para ter mais oportunidades, depois de, afirma, lhe ter sido prometido que seria o número um da baliza do clube de Old Trafford.

Henderson tornou-se titular na segunda metade da época de 2020/21, com Ole Gunnar Solskjaer e diz que, após o Europeu, lhe fora dito que continuaria nessa condição «O que ficou combinado é que, quando regressasse ao clube, seria o número um. Contraí covid, voltei, e portanto deveria ter sido o titular, mas ninguém cumpriu com o prometido», conta o internacional inglês em declarações ao TalkSport.

Antes de se transferir para o Nottingham, o jovem guarda-redes esteve na sombra do espanhol David de Gea durante um ano.

«Foi frustrante, porque recusei tantos bons empréstimos no verão passado, e eles não me deixaram sair. Sentar-me no banco durante 12 meses é realmente criminoso, na minha idade, fiquei furioso», confidenciou o guardião inglês.

Henderson vai representar o Nottingham Forest, recém-promovido à Premier League.