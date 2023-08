Está confirmado o pior cenário para Éder Militão: o internacional brasileiro não deve jogar mais esta época.

O defesa lesionou-se frente ao At. Bilbao, e neste domingo o Real Madrid informou que os exames revelaram uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Éder Militão será operado nos próximos dias, e ainda que o Real Madrid não avance publicamente com uma estimativa do tempo de paragem, dificilmente o defesa volta a jogar esta época.