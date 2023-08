Éder Militão, internacional brasileiro do Real Madrid, foi operado, nesta quinta-feira, a uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

O defesa iniciará o seu processo de recuperação nos próximos dias, anunciou o clube merengue no seu site oficial.

O antigo jogador do FC Porto dificilmente voltará a jogar esta época, depois da lesão sofrida em Bilbau.