A Nigéria está apurada para os quartos de final da CAN 2023, onde vai defrontar Angola.

Em Abidjan, um ‘bis’ de Ademola Lookman, aos 36 e 90 minutos, permitiu à formação orientada pelo técnico português José Peseiro seguir em frente face a uma formação camaronesa apagada, como se mostrou ao longo do torneio.

O lateral do FC Porto Zaidu foi titular na Nigéria, que não contou em campo com os boavisteiros Chidozie e Bruno Onyemaechi.

Invicta até agora, a formação que tem como grande estrela Victor Osimhen, avançado do Nápoles, mantém intactas as aspirações de chegar ao quarto título da CAN, depois de vitórias em 1980, 1994 e 2013.

Agora, na próxima fase, Peseiro irá enfrentar outro treinador português, Pedro Gonçalves, à frente de uma Angola galvanizada pela primeira vitória da sua história numa fase a eliminar, depois de hoje afastar sem problemas a Namíbia, vencendo por 3-0.

A partida entre nigerianos e angolanos está agendada para a próxima sexta-feira, em Abidjan, pelas 20:00 de Lisboa.

No domingo, a Guiné Equatorial defronta a Guiné Conacri pelas 17 horas, com o Egito, treinado pelo português Rui Vitória, a bater-se com a RD Congo, pelas 20 horas, em mais dois encontros dos oitavos de final.