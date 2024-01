Cabo Verde junta-se a Angola nos «quartos» da CAN. Os «tubarões azuis» triunfaram, esta segunda-feira, frente à Mauritânia, por 1-0. O penálti convertido por Ryan Mendes, aos 87m, foi suficiente para carimbar o apuramento da turma de Bubista.

Com Jovane Cabral e Bebé entre os titulares, Cabo Verde dominou por completo a partida. No entanto, os «tubarões azuis» tiveram pela frente uma linha defensiva cerrada, com destaque para o (esguio) guardião Babacar Niasse, que em Portugal representou o Tondela.

Ryan Mendes, avançado de 34 anos, foi peça central nesta partida, uma vez que, logo ao minuto 10, esteve muito próximo do golo, mas o desvio de um defesa fez o esférico «morrer» na malha lateral da baliza de Niasse.

Apesar do controlo total, somente aos 47m os comandados de Bubista voltaram a criar perigo, desta feita por Jovane Cabral.

Já com Benchimol – que atua no Benfica B – Cabo Verde chegou ao golo do triunfo, aos 88m. Num atraso mal medido por Ba, Niasse acabou por rasteirar Ryan Mendes, que se preparava para, potencialmente, abrir o marcador.

Na marca de castigo máximo, Mendes não falhou e soltou a festa cabo-verdiana. Até ao apito final, a Mauritânia assumiu uma postura inédita na partida, procurando os caminhos do ataque. Todavia, era tarde demais e Cabo Verde segue para a próxima eliminatória.

Bubista, Bebé, Jovane, Benchimol e companhia vão medir forças com Marrocos ou África do Sul, que jogam na noite desta quarta-feira. Trata-se de uma qualificação importante para Cabo Verde, uma vez que é a segunda vez que atinge esta fase da competição, após a campanha em 2013.

Os «tubarões azuis» são uma das (boas) surpresas desta edição da CAN, a par de Angola que se prepara para a estreia nos quartos de final da prova.