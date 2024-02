No jogo de maior cartaz da 23.ª jornada da liga inglesa, o Arsenal recebeu o Liverpool no Emirates e venceu por 2-1.

Os gunners entraram melhor, tiveram mais ocasiões de golo e dominaram na primeira parte, tendo inaugurado o marcador em cima do primeiro quarto de hora, por Bukayo Saka. Numa jogada bem trabalhada pelos comandados de Mikel Arteta, Martin Odegaard isolou Kai Havertz, mas o germânico permitiu a defesa de Alisson. Contudo, Saka estava por perto e, na recarga, só precisou de encostar.

Apesar do maior caudal ofensivo dos londrinos, o Liverpool conseguiu empatar ainda antes do intervalo, num lance insólito.

A defesa do Arsenal revelou muita passividade perante a presença de Luis Díaz, Saliba fez mal a cobertura e o ex-FC Porto ainda conseguiu tocar na bola, aproveitando o desvio em Gabriel Magalhães para repor a igualdade.

Os gunners, porém, viriam a fazer jus à exibição da primeira parte com o 2-1, aos 67 minutos.

E se o golo do Liverpool tinha deixado a defesa do Arsenal mal vista, o segundo golo do Arsenal surgiu após um erro inacreditável de Virgil van Dijk e Alisson.

O internacional neerlandês esteve mal ao deixar a bola bater no relvado, não fez a interceção e o guarda-redes brasileiro saiu disparada da área, mas falhou o alívio. Mais atento esteve Gabriel Martinelli, que aproveitou a oferta dos reds para dar nova vantagem à equipa londrina.

A formação de Jurgen Klopp ainda tentou a reação na parte final do encontro, mas as aspirações quanto a outro resultado caíram por terra quando Ibrahima Konaté foi expulso, por acumulação de amarelos.

As contas do jogo só ficaram fechadas em tempo de compensação, após uma jogada individual de Leandro Trossard (90+2m). O internacional belga arrancou pela esquerda e bateu Alisson, que deixou a bola passar por entre as pernas.

O Arsenal deu uma prova de que é candidato ao título na Premier League e encurtou distâncias no topo da tabela. A equipa de Arteta subiu ao segundo lugar, com 49 pontos, menos dois do que o Liverpool, que ainda é líder: os reds não perdiam há 15 jornadas. Em terceiro, está o Manchester City, com 46, mas com menos dois jogos do que os rivais diretos. Caso vença os encontros em falta, subirá a líder.