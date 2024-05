Lucas Hernández sofreu uma rotura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e está fora do Campeonato da Europa, em 2024.

Apesar do PSG não ter confirmado o período de paragem, a gravidade da lesão não permite ao jogador fazer parte dos planos de Deschamps para a competição. De acordo com um comunicado dos parisienses, o defesa lesionou-se durante o jogo desta quarta-feira, diante do Borussia Dortmund.

«Lucas Hernández lesionou-se durante o jogo da Liga dos Campeões entre o Dortmund e o PSG e sofreu uma rotura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

A ressonância magnética realizada, esta quinta-feira, confirmou o diagnóstico estabelecido pelos médicos do clube na última noite. O jogador vai ser submetido a uma cirurgia nos próximos dias e uma nova atualização vai ser apresentada mais tarde», pode ler-se no comunicado oficial do clube.