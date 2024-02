O Manchester United alcançou uma vitória categórica sobre o West Ham em Old Trafford (3-0) que lhe permitiu ultrapassar o adversário londrino na classificação e escalar até ao sexto lugar. Bruno Fernandes fez uma assistência, enquanto Garnacho bisou no jogo. Entretanto, o Nottingham Forest de Nuno Espírito Santo empatou em Bournemouth (1-1) e o reforço Rodrigo Ribeiro já foi a jogo.

Começamos por Old Trafford, onde Erik tem Hag teve um dos jogos mais tranquilo desta temporada, com a equipa da casa, com Diogo Dalot (cumpriu jogo 250 como profissional) e Bruno Fernandes de início, a entrar bem no jogo e a adiantar-se no marcador, aos 23 minutos, com remate de Rasmus Hojlund, após assistência de Casemiro. O West Ham ainda contou com duas boas oportunidades para empatar antes do intervalo, mas Hojlund também ficou a centímetros de bisar no último lance da primeira parte.

Os visitantes mudaram de guarda-redes ao intervalo, devido a lesão de Areola, e o United precisou apenas de três minutos para voltar a marcar, com Bruno Fernandes a destacar Garnacho sobre a direita e o prodígio argentino a marcar com o pé esquerdo.

O West Ham subiu linhas, arriscou mais, mas acabou por voltar a sofrer, aos 84 minutos, outra vez pelos pés de Garnacho, desta vez com assistência de McTominay.

Com esta vitória, o Man United ultrapassa o West Ham na classificação e chegar ao sétimo posto, em posição de classificação para a Europa, mas ainda a oito pontos do quarto lugar, o último que dá acesso à Liga dos Campeões.

O primeiro minuto de Rodrigo Ribeiro na Premier League

Entretanto, no Vitality Stadium, Bournemouth e o Nottingahm Forest comandado por Nuno Espírito Santo empataram 1-1 no jogo que proporcionou a estreia de Rodrigo Ribeiro na equipa dos visitantes.

A equipa da casa adiantou-se no marcador logo aos 5 minutos, com um golo de Justin Kluivert, mas o Forest, com Nuno Tavares a titular, empatou antes do intervalo, por Hudson-Odoi.

Já na ponta final do jogo, o Bournemouth ficou reduzido a dez, por expulsão do suplente Billing, e, já em coma dos 90 minutos, Nuno Espírito Santo ainda lançou Rodrigo Ribeiro, contratado na última janela de mercado ao Sporting.

Com este empate, o Bournemouth segue no 12.º lugar, com 27 pontos, enquanto o Forest é 16.º, com 21.

Confira a classificação da Premier League