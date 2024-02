Quem visitou o St. James' Park na tarde deste sábado, terá dado dado por justificado o bilhete pago para ver a partida entre Newcastle e Luton Town, a contar para a 23.ª jornada da Premier League. Ainda que o desfecho não tenha sido o ideal para os «magpies», empatar a quatro golos é raro, e espelha um jogo intenso e de muitos nervos.

Se os anfitriões garantiram, por duas vezes, a frente do resultado, pelos golos de Longstaff, aos 7 e 23m, a resposta dos «hatters» foi implacável, ora por Gabriel Osho, aos 21m, como pelo experiente Ross Barkley, aos 40m. Numa primeira parte de parada e resposta, os adeptos mal adivinham o que estava para acontecer.

Quatro golos em 14 minutos

Os visitantes – que durante a semana golearam o Brighton – regressaram melhor dos balneários e, aos 59m, Morris concretizou uma grande penalidade. Três minutos volvidos, Adebayo juntou-se à «festa», ampliou a vantagem, assinando o quarto golo em duas partidas.

Pela primeira vez desde 1982, o Luton Town marcou mais de quatro golos em jogos consecutivos na Premier League. Aliás, este foi o 15.º golo dos «hatters» nas últimas seis partidas.

E foi a perder por 2-4 que o Newcastle ressurgiu em campo. Aos 67m, Trippier reduziu, e, aos 73m, Barnes repôs a igualdade. Doses concentradas de golo para desafiar a resistência cardíaca dos adeptos.

O quarto golo dos «magpies» fechou a contagem, ainda que tenham decorrido mais 27 minutos de jogo. Depois de retomar o caminho dos triunfos na Liga durante a semana, o Newcastle voltou a marcar passo, estacionando no nono lugar, com 33 pontos, aguardando pelo desfecho do encontro entre Chelsea e Wolverhampton.

Por sua vez, o Luton Town, que guarda uma partida em atraso, continua a ser uma dor de cabeça para os adversários, somando pontos na maratona pela manutenção. Os «hatters» estão no 16.º lugar, com 20 pontos, mais um em relação ao Everton, antepenúltimo.

Goleada com goleada se paga

No duelo entre gaivotas e águias, o Brighton venceu o Crystal Palace, por 4-1, vingando a «humilhação» durante a semana, diante o Luton Town. O marcador já assumia contornos de goleada ao intervalo (3-0), graças ao golo madrugador de Dunk – ao terceiro minuto – assim como aos tentos de Hinshewood e Buonanotte, aos 33 e 34 minutos.

A equipa de Roy Hogdson apenas respondeu aos 71m, por Mateta. Todavia, foi uma tarde «não» para as águias londrinas. Até porque, aos 84m, as gaivotas sentenciaram o jogo, por João Pedro.

A turma de De Zerbi assume o sétimo posto, com 35 pontos, em igualdade pontual com o Manchester United, que ainda vai disputar esta jornada.

Quanto ao Crystal Palace, ocupa o 14. Lugar, com 24 pontos, fazendo soar os alarmes na luta pela manutenção.