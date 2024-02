Carlos Carvalhal já não é treinador do Olympiakos.

Treinador e clube consideraram não haver condições para a continuidade projeto, pelo que Carvalhal acabou deixar o clube grego, poucos depois de o diretor desportivo Pedro Alves ter recebido o mesmo destino.

Em dez jogos, Carlos Carvalhal somou apenas quatro vitórias, contra três derrotas e três empates. A equipa ocupa por isso a quarta posição, atrás dos rivais PAOK, AEK e Panathinaikos, e deixou a equipa apurada para o play-off da Liga Conferência.

O português, recorde-se, sai apenas oito dias depois do encerramento do mercado de transferências, durante o qual contratou oito jogadores, sete deles com ligações ao futebol português: David Carmo, Chiquinho, Jovane Cabral, Ruben Vezo, André Horta, Fran Navarro, Gelson Martins.

Vale a pena recordar também que o Olympiakos é o segundo clube que Carvalhal abandona a meio desta temporada, depois de ter sido também demitido do Celta Vigo, e que o Olympiakos vai para o quinto técnico na época: Michel, José Anigo, Diego Martínez, Carlos Carvalhal e o próximo.