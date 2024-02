Vítor Pereira foi oficializado como novo treinador dos sauditas do Al Shabab, confirmando-se assim uma informação avançada pelo Maisfutebol em tempo oportuno. O português assume o comando do 11.º classificado da Liga, num elenco que conta com Rakitic, o belga Carrasco e o marroquino Saïss.

Quase um ano depois de deixar o comando do Flamengo, em abril de 2023, o treinador regressa ao futebol saudita, onde, na época 2013/14, orientou o Al-Ahli.

Aos 55 anos, Vítor Pereira continua em voltar ao futebol português, depois de orientar Sp. Espinho, Santa Clara e FC Porto, até 2013.

Seguiram-se passagens pelo Olympiakos, Ferenbahçe, TSV München (segunda divisão alemã), Shanghai SIPG, e pelos brasileiros do Corinthians e do Flamengo.

No currículo, o técnico conta com uma Liga e Taça da Grécia, e ainda uma Liga e Supertaça da China. Em Portugal, pelo FC Porto, conquistou, por duas vezes, a Liga e a Supertaça.