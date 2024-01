No dia em que rescindiu contrato com o Sevilha, Ivan Rakitic foi anunciado como reforço do Al Shabab, equipa saudita que Vítor Pereira se prepara para assumir.

Rakitic, de 35 anos, assinou por uma época e meia pelo atual 11.º classificado da Liga da Arábia Saudita, que é liderada pelo Al Hilal de Jorge Jesus.

SAIBA MAIS SOBRE O MERCADO DE TRANSFERÊNCIAS

O médio internacional croata estava no Sevilha desde 2020, altura em que regressou à equipa da Andaluzia depois de seis temporadas no Barcelona, que o contratara precisamente aos sevilhanos, onde já tinha estado entre 2011 e 2014.