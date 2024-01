O Sevilha anunciou, esta terça-feira, que rescindiu o contrato com Iván Rakitic.



O croata encerra assim a segunda passagem pelo clube andaluz, onde chegou em 2020. O médio foi recrutado pelos espanhóis em janeiro de 2011 e cumpriu 149 jogos (anotou 32 golos) e transferiu-se para o Barcelona em 2014.



Rakitic regressou ao Sánchez Pizjuán após seis anos na Catalunha e encerra a segunda passagem pelo Sevilha com 173 jogos (19 golos), números que permitiram ao futebolista ser o estrangeiro que mais vezes vestiu a camisola do clube, tendo ainda feito parte de duas conquistas da Liga Europa.



Segundo a imprensa espanhola, o internacional pela Croácia vai mudar-se para o Al Shabab, da Arábia Saudita.