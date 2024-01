O Sevilha é o mais novo interessado na contratação de Robert Bozeník. O clube espanhol já iniciou as primeiras conversas e agora corre para atingir o acordo, segundo apurou o Maisfutebol.

Alvo também dos franceses do Lille, onde é visto como alternativa a Petar Musa, do Benfica, Bozeník está avaliado pelo emblema do Bessa em aproximadamente seis milhões de euros.

Juntamente com o extremo português Tiago Morais, o ponta de lança eslovaco é um nome forte para ser negociado neste mercado de inverno e, com isso, ajudar a equilibrar a saúde financeira dos axadrezados.

Robert Bozeník, de 24 anos, está no Boavista desde 2022/23. Ao todo, participou em 48 jogos oficiais e anotou 13 golos. Tem contrato válido até junho de 2026.



SAIBA MAIS SOBRE O MERCADO DE TRANSFERÊNCIAS