O Sevilha está a insistir na contratação de Robert Bozeník e, segundo apurou o Maisfutebol, ofereceu nas últimas horas quatro milhões de euros fixos, com mais um milhão de euros por objetivos, para o Boavista.

Inicialmente, a proposta inicial do clube espanhol estava nos três milhões de euros fixos, com mais um milhão de euros por objetivos. O valor, entretanto, não agradou ao emblema do Bessa.

Os espanhóis agora estão confiantes no acerto e, inclusive, acreditam que o goleador eslovaco faça este domingo, contra o Portimonense, a sua despedida com a camisola axadrezada.

Robert Bozeník, de 24 anos, está no Boavista desde 2022/23. Ao todo, participou em 48 jogos oficiais e anotou 13 golos. Tem contrato válido até junho de 2026.

