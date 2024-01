A semana arrancou com a confirmação de Tiago Djaló como reforço da Juventus. O defesa português prepara-se para, por fim, somar os primeiros minutos esta época.

Por cá, o Benfica confirmou, esta segunda-feira, o empréstimo de Jurásek ao Hoffenheim, naquele que poderá o seu o adeus do lateral às águias. De saída da Luz poderá estar também Musa, que consta da lista do Lille de Paulo Fonseca.

Rumo a novas paragens estará David Carmo, que seguirá, de empréstimo, para armada lusa do Olympiakos, orientado por Carlos Carvalhal.

Em sentido contrário, na porta de chegada, mas do Vitória de Guimarães, pode estar Nélson Oliveira. O avançado, de 32 anos, está no Konyaspor da Turquia desde o princípio da época.

Em todo o caso, o destaque maior vai para Bozenik, que continua a somar interessados. O nome avançado do Boavista surge associado ao Sevilha, Lille e Werder Bremen.

A fechar, no outro lado do Atlântico, Éver Banega está de regresso ao Newell's Old Boys, clube que representou em 2014.

Se na Argentina parece possível fechar negócios mediáticos, no Brasil nem por isso. Lucas Veríssimo já não vai para o Corinthians, mas sim para o Qatar, e Manafá vai permanecer em Espanha, quando havia sido anunciado como reforço do Botafogo.