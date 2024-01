O Botafogo anunciou esta segunda-feira que o negócio com Wilson Manafá caiu por terra, uma vez que não foi alcançado acordo com o ex-FC Porto, nem com o Granada.

De lembrar que o «fogão» anunciou a contratação do lateral-direito há uma semana. Contudo, na quinta-feira, o diretor desportivo do Granada reiterou que o clube brasileiro era apenas um dos «interessados» em Manafá.

Em simultâneo, o dono do Granada, Jiang Lizhang, não terá assinado o contrato e terá demonstrado intenção de alterar os termos do negócio.

Em todo o caso, o Botafogo já havia anunciado Manafá, que teria um contrato válido até dezembro de 2025. Por isso, o negócio caiu, uma vez que o «fogão» não está disposto a aceitar os «termos acordados».

Portanto, por agora, Manafá, de 29 anos, continuará vinculado ao 19.º e penúltimo da La Liga.