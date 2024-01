O Wolverhampton, com quatro portugueses no onze, foi até ao terreno do Brighton empatar a zero, em jogo da vigésima primeira jornada da Premier League. José Sá, Nelson Semedo, Toti Gomes e Pedro Neto foram titulares nos wolves.

Com este resultado, a equipa de Gary O'Neil termina um ciclo de três vitórias consecutivas, enquanto o conjunto da casa soma o segundo jogo consecutivo sem vencer.

O Wolverhampton segue na décima primeira posição da Premier League, com 29 pontos. O Brighton está no sétimo lugar, com 32 pontos.