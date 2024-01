O Botafogo anunciou o lateral-direito Wilson Manafá como reforço na terça-feira, mas afinal a mudança do Granada para o clube brasileiro pode não acontecer.

Na quinta-feira, à margem da apresentação do camaronês Martin Hongla como reforço do Granada, o diretor desportivo do clube espanhol afirmou estar surpreendido pelo anúncio do Botafogo, dizendo apenas que o clube do Brasil é um dos «interessados».

«Há clubes interessados, um deles é o Botafogo. Estamos a falar com o agente do futebolista para ver qual é a melhor solução», afirmou Matteo Tognozzi, citado pelo Granada Digital.

O Botafogo comunicara a chegada de Manafá com contrato válido até dezembro de 2025 e que o antigo jogador de FC Porto e Portimonense era aguardado para exames médicos. Porém, e já esta sexta-feira, no Brasil, o GloboEsporte noticia que não houve entendimento entre Botafogo e Granada.

De acordo com o mesmo jornal, o Botafogo garantiu ter recebido os documentos e as garantias do Granada, no início desta semana, quanto à mudança de Manafá para o Brasil. Porém, o dono do Granada, Jiang Lizhang, não terá assinado o contrato e terá demonstrado intenção de alterar os termos da negociação original, para procurar um acordo financeiramente mais benéfico. O Botafogo, segundo o GloboEsporte, quer manter o que foi inicialmente concordado, caso contrário poderá deixar cair um negócio sobre um atleta já oficializado.