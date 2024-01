Já não é muito vulgar, mas ainda acontece: um jogo de futebol transformar-se numa espécie de polo aquático por causa da chuva.

No Brasil, o estado do Paraná foi fustigado por fortes chuvas. O jogo entre o Cascavel e o Azuriz foi afetado por um dilúvio, em especial durante a segunda parte.

Perto do fim do jogo, apesar do estado pantanoso do relvado, o avançado Miullen fez tudo bem: fintou o guarda-redes e atirou para a baliza, mas… a bola parou antes de chegar à linha de golo.

Menos mal que o Azuriz já ganhava por 1-0 e Miullen, ele mesmo, ainda teve tempo para marcar um golo que fechou o resultado, já no tempo de compensação.

O lance deu origem a uma peça bem divertida da Nsports.

Ora veja: