Álvaro Morata protagonizou, na passada quinta-feira, um momento caricato enquanto festejava o golo que marcou, frente ao Real Madrid, nos oitavos-de-final da Taça do Rei.

O avançado espanhol foi o autor do segundo golo do Atlético Madrid, aos 57 minutos, e quando festejava junto às bancadas, foi envolvido por uma bandeira que os adeptos abanavam, ficando totalmente coberto pelo pano. Felizmente, a bandeira era do Atlético Madrid.

De recordar que foram os colchoneros que venceram o dérbi de Madrid, no prolongamento, por 4-2, depois de um empate a dois no final do tempo regulamentar.

A equipa orientada por Diego Simeone avança assim para os «quartos», onde vai defrontar o Sevilha.

Ora veja: