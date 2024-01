Um treinador brasileiro foi detido a minutos do início de um jogo.

Marcinho Guerreiro preparava-se para orientar o Moto Club no jogo com o Imperatriz, a contar para a segunda jornada do campeonato maranhense, quando foi surpreendido pelas autoridades, que o encaminharam para a esquadra da Polícia Civil de Imperatriz.

Segundo a imprensa brasileira, Marcinho Guerreiro, que foi substituído pelo adjunto Lucas Guerreiro, foi detido por falta de pagamento de pensão de alimentos.

Após o jogo, o Moto Club emitiu um comunicado no qual informou que não tinha conhecimento de qualquer situação a envolver o treinador, acrescentando ainda que tomará medidas após «apuração de todos os factos».

O Moto Club perdeu o jogo por 3-1.