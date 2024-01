Sven-Goran Eriksson foi homenageado na gala do desporto da Suécia. O antigo treinador do Benfica marcou presença no evento acompanhado pela namorada e e pela filha e recebeu uma ovação de pé da plateia.

O antigo técnico, de 75 anos, agradeceu o gesto, que o deixou visivelmente emocionado. Eriksson assumiu que não estava à espera da homenagem, que não ficou por aqui.

Wayne Rooney e John Terry, antigos jogadores que foram orientados pelo sueco na seleção inglesa, deixaram uma mensagem em vídeo ao antigo treinador, que certamente nunca mais vai esquecer o momento.

De recordar que Sven-Goran Eriksson revelou recentemente que sofre de um cancro terminal e que só deve ter, no máximo, um ano de vida.

Sven-Goran Eriksson is hailed as 'a great source of inspiration' as terminally-ill former England boss attends major Swedish sports event weeks after revealing his cancer diagnosis https://t.co/zE35T71tv5 pic.twitter.com/sn1J5BpVRf