O presidente do Corinthians, Augusto Melo, criticou a postura de Lucas Veríssimo durante as negociações com o clube e o facto de este ter decidido mudar-se para o Qatar.



«O jogador estava contratado, faltava assinar e ficou a enrolar para assinar. Não assinou. Não vamos dobrar o solário dele. Íamos pagar oito milhões de euros, foi um atleta que colocamos na seleção brasileira. Não vamos fazer um leilão», referiu o dirigente, citado pelo Globo Esporte.



«Tentamos consertar um contrato da gestão passada. O Corinthians não vai servir de intermediário para ninguém. Daqui para a frente, quem quiser vem com o passe definido. Tentámos, de certa forma, consertar o contrato mal feito. O jogador chegou lesionado, colocámo-lo na vitrine e vai embora de graça. Acabou, não vai aceitar isso», acrescentou ainda.



O Timão tinha tudo acertado com o Benfica para contratar o internacional brasileiro por oito milhões de euros. Entretanto, o Al-Duhail ofereceu nove milhões pelo defesa de 28 anos, acabando por garantir a sua contratação.



