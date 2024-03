Victor Osimhen é um dos avançados mais cobiçados do futebol mundial. Em declarações à «Sky Sports», o presidente do Nápoles voltou a abordar uma eventual saída do avançado nigeriano e admitiu que não consegue garantir a continuidade do jogador de 25 anos.

«Osimhen é um grande jogador, assim como muitos que tivemos ao longo dos anos no Nápoles. Cavani, Higuaín, Lavezzi ou Mertens, todos eles eram jogadores fantásticos. Clubes como o Real Madrid, o PSG ou o Manchester City são muito aliciantes, por isso não podemos impedir que os atltetas saiam».

Aurelio De Laurentiis deixou no entanto uma certeza, Victor Osimhen tem uma cláusula de rescisão elevada, por isso apenas um investimento substancial deve levar o nigeriano para outras paragens.

«O Victor tem uma cláusula de rescisão e é um valor bastante elevado. O problema para o clube não é o dinheiro, é uma questão sentimental. Ver um jogador sair é como se fosse um filho, ficamos satisfeitos caso ele tenha sucesso noutro local».