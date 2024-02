O FC Porto gastou mais 1,5 milhões de euros em Samuel Portugal, segundo o Relatório e Contas consolidado da SAD portista referente ao primeiro semestre e disponibilizado esta quarta-feira pela CMVM.



Os dragões detalham em pormenor os custos das contratações dos atletas assim como dos valores encaixados com vendas de jogadores. Ora, segundo o documento, os azuis e brancos desembolsaram 1,5 milhões de euros por mais 35 por cento do passe do guarda-redes.



Refira-se que no Relatório e Contas do período homólogo a SAD portista tinha dado conta da contratação de Samuel ao Portimonense por 2,5 milhões de euros por 55 por cento do passe. Significa por isso que o guardião brasileiro de 29 anos custou ao FC Porto um total de quatro milhões de euros por 90 por cento dos direitos desportivos.



Samuel Portugal está no Dragão desde 2022 e não foi utilizado por Conceição em qualquer jogo.