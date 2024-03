O Bayern Munique empatou, fora de casa, com o Friburgo a dois golos, em jogo da jornada 24 da Bundesliga. Com este resultado, a equipa de Thomas Tuchel pode ficar a 10 pontos do líder Leverkusen, caso o conjunto de Xabi Alonso vença no terreno do Colónia.

O encontro desta sexta-feira não começou nada bem para os bávaros. Aos 12 minutos, e após muita insistência do Friburgo, Gunter bateu mesmo Neuer e fez o 1-0 para a equipa da casa.

Ainda assim, o Bayern reagiu aos 35 minutos. Na sequência de um pontapé de canto, a bola sobrou para Mathys Tel, que de fora da área, atirou cruzado e fora do alcance do guarda-redes adversário.

Já no segundo tempo, o emblema de Thomas Tuchel completou a reviravolta no marcador. Aos 75 minutos, Musiala fez tudo bem e rematou colocado para o 2-1, favorável ao conjunto visitante.

Contudo, Holer gelou, por completo, o Bayern aos 87 minutos. Após um lançamento longo, o camisola 9 do Friburgo rematou de forma surpreendente e deixou Neuer pregado ao chão. Estava feito o 2-2 final.

Com este empate, o Bayern Munique, segundo classificado da Bundesliga, passa a somar 54 pontos e está a sete pontos do líder Leverkusen, que tem menos um jogo realizado. O Friburgo está no nono lugar do campeonato, com 30 pontos.

