O Bayern Munique comunicou que Thomas Tuchel vai deixar o clube no final desta época.

Tuchel, refira-se, estava nos bávaros desde março do ano passado, quando sucedeu a Julian Nagelsmann, e tinha contrato válido até ao verão de 2025.

O Bayern Munique, que venceu os últimos 11 títulos da Bundesliga, está no 2.º lugar do campeonato a oito pontos do líder Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, que tem sido apontado com um dos principais alvos dos campeões germânicos.

O anúncio da saída de Tuchel surge após uma sequência de três derrotas seguidas: duas para a Bundesliga e uma para a Liga dos Campeões.