O Bayern Munique já confirmou que Thomas Tuchel vai deixar o clube no final desta época e o treinador alemão reagiu, esta sexta-feira. O técnico dos bávaros reconheceu que a decisão traz mais tranquilidade ao dia a dia de trabalho.

«Não importa se entendo a decisão do clube ou se estou feliz com ela», começou por dizer Tuchel, na antevisão ao jogo com o Leipzig, marcado para sábado.

«A única coisa que importa agora é que haja clareza. Clareza traz liberdade e faz bem aos jogos e aos treinos. Liberdade para o treinador sobre como agir. Não precisas de pensar nas consequências das tuas escolhas a longo prazo, podes ser um pouco mais imprudente. Nunca senti que nós, como equipa técnica, não conseguíssemos chegar aos jogadores. Mas temos uma discrepância entre os treinos e os jogos e o treinador é o responsável», afirmou ainda.

O técnico alemão, que tinha contrato até 2025, também assegurou que não é o único problema do Bayern.

«Não creio que seja o único problema, mas aceito a minha responsabilidade. Não estou satisfeito com a forma como jogamos e estou insatisfeito há algum tempo. Agora temos uma situação nova, a situação foi resolvida e comunicada, mas não creio que eu seja o único problema», rematou.

O Bayern vem numa sequência de três derrotas consecutivas e ocupa o segundo lugar no campeonato, oito pontos atrás do Bayer Leverkusen, comandado por Xabi Alonso. O espanhol tem sido apontado como o principal alvo dos bávaros, que venceram as 11 últimas edições da Bundesliga.