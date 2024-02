O director-executivo do Bayern Munique, Jan-Christian Dreesen, garantiu a continuidade do treinador Thomas Tuchel no comando da equipa alemã, após a derrota deste domingo na visita ao Bochum, por 3-2.

Questionado pela imprensa alemã, após o encontro da 22.ª jornada da Bundesliga, se Tuchel ia estar no banco de suplentes no próximo jogo, Dreesen respondeu de forma lacónica e direta: «Claro».

No próximo sábado, o Bayern recebe o Leipzig (17h30) para o campeonato, procurando responder a um ciclo com três derrotas seguidas em oito dias: antes do Bochum, perdeu em Roma com a Lazio para a Champions (1-0) na primeira mão dos oitavos de final e perdeu em Leverkusen para o campeonato (3-0).

Com o desaire deste domingo, o Bayern Munique vê agora o Bayer líder com oito pontos de vantagem.

«Não acredito em declarações monstruosas de apoio aos treinadores. Esse não é um problema com o qual estamos a lidar atualmente», afirmou.

«Eu sei o que querem ouvir, mas esses juramentos de lealdade acabam ao fim de uma semana. Temos de concentrar nos próximos jogos», referiu, ainda.