Têm sido frequentes os protestos de adeptos alemães contra o que entendem ser a mercantilização do futebol. Só este sábado houve três jogos da Bundesliga interrompidos devido ao arremesso de bolas de ténis para o relvado – a forma mais frequente de manifestação dos adeptos germânicos nas últimas semanas.

O jogo entre o Hansa Rostock e o Hamburgo, para a segunda divisão, teve, no entanto, um protesto diferente: vários carrinhos telecomandados a rolar no terreno de jogo, carregando bombas de fumo com as cores do clube (branco e azul).

O jogo esteve vários minutos parado até que os carrinhos fossem retirados.

Um dos funcionários do clube é que não achou muita piada à brincadeira. Pelo menos, a avaliar pela forma como tentou retirar os brinquedos do relvado.

O melhor é ver.

Remote controlled cars have stormed the pitch in the 2. Bundesliga fixture between Hansa Rostock and Hamburg today… 😳😂



pic.twitter.com/wlBraQiVpG — Out of Context Football Manager (@nocontextfm1) February 17, 2024