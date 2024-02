Joachim Low, antigo selecionador da Alemanha, concedeu uma entrevista ao programa «Bild Sport», da Welt TV, e recusou a ideia de estar interessado em treinar o Bayern Munique.

«O Bayern provavelmente não está interessado em mim como treinador. E eu também não estaria interessado no Bayern. Fui treinador da seleção nacional durante bastante tempo e sempre disse que uma posição de treinador aqui na Alemanha está fora de questão para mim agora, porque viajei por este país durante 17 anos, estive em todos os tipos de estádios e já os conheço. Claro, os clubes também são muito bons. Isso não é uma motivação para mim agora», afirmou Joachim Low.

Na mesma entrevista, o antigo selecionador alemão afirmou que não está aposentado do futebol e que gostava de treinar uma seleção no Mundial 2026.

«Não estou aposentado do futebol, mas só faço algo se tiver 100% de convicção. E essa oferta ainda não foi colocada em cima da mesa. O que é uma meta para mim agora – o Mundial de 2026. América, Canadá, México. Acho isso emocionante. E agora também estou a notar que depois dos torneios em África ou na Ásia ou talvez depois do Campeonato da Europa, algumas federações estão a ganhar uma certa dinâmica novamente e talvez estejam novamente a ser procurados treinadores nacionais qualificados. Estou realmente aberto a isso a partir do verão e depois examinarei as opções disponíveis», assumiu.