O selecionador da Alemanha, Joachim Löw, sublinhou esta sexta-feira que a seleção de Portugal não se reduz a Cristiano Ronaldo, que há mais jogadores de qualidade ofensiva e que, por isso, os germânicos têm de estar equilibrados e coesos. O técnico disse ainda que a equipa lusa talvez tenha mais equilíbrio atacante do que outro oponente do grupo, a França.

«Quero um sistema fluído, flexível, mas que seja sólido. Espero que a equipa se comporte melhor, porque Portugal é uma equipa que tem tanto valor como nós e Portugal não é só Ronaldo, não é one man show, tem quatro ou cinco jogadores de ataque de classe mundial. Se calhar, de forma geral, em termos atacantes, estão mais equilibrados do que França. Temos de não descurar a defesa e ter uma equipa equilibrada», apontou Löw, em conferência de imprensa, ao final desta tarde, na antevisão ao jogo da segunda jornada do grupo F (sábado, 17 horas), contra Portugal.

«É claro que podemos mudar taticamente sem mudar o onze inicial e também podemos fazer algumas mudanças. Temos 26 jogadores, dois bons para cada posição. É claro que os jogadores têm de estar dispostos a cumprir várias tarefas em campo. Há vários tipos de jogadores diferentes, mas em determinadas posições esperamos sempre um comportamento idêntico. Quanto às alterações táticas, não estão relacionadas com o sistema. Fala-se da equipa inicial, do posicionamento dos jogadores. Nós, quer com três ou quatro atrás, temos jogadores suficientes para a defesa», disse o técnico da Alemanha.

«Podemos, ainda assim, mexer na defesa, alterando apenas a posição dos jogadores. O sistema é bastante flexível. É preciso deixar o jogo fluir. Os laterais às vezes podem ser extremos, são jogadores que têm de estar junto à linha. Por outro lado, também temos de estar atentos para que, amanhã, quando o adversário tiver a bola, cada jogador saiba onde se colocar», apontou, ainda.