Passados oito anos, Wendell voltou a ser chamado à seleção brasileira e dois dias depois de ter sido convocado à canarinha por Dorival Júnior, o defesa marcou no Clássico, que terminou com uma goleada do FC Porto sobre o Benfica por 5-0. Em declarações à sua assessoria de imprensa, o lateral-esquerdo disse que viveu uma «semana perfeita».

«Sem dúvida nenhuma, esta última semana foi perfeita para mim, para a minha família e para todos aqueles que torcem por mim. Marcar mais um golo pelo FC Porto, ainda para mais num clássico, contra o nosso maior rival, dias depois de saber que voltaria a defender a seleção brasileira, é algo maravilhoso. Estou vivendo um momento muito bom e nada disso seria possível sem o meu esforço e a ajuda de toda a minha equipa de trabalho. Há algum tempo, abri mão de muitas coisas e tornei-me num atleta bem mais profissional. Tenho um responsável que controla até o meu sono. E, agora, estou colhendo os frutos de toda essa dedicação e foco. Preciso de continuar assim e permanecer com os pés no chão, seguir fazendo um bom trabalho dia a dia aqui no Porto para manter o nível e chegar bem preparado para os jogos da seleção», afirmou.

Nas mesmas declarações, Wendell afirmou que a equipa festejou muito a vitória do passado domingo e que ainda acredita que o FC Porto possa sagrar-se campeão nacional.

«Realmente, estou vivendo uma fase muito boa. O mister confia muito no meu futebol, dá-me liberdade em campo e tenho feito golos, dado assistências e ajudado o FC Porto, que é o mais importante de tudo. Comemorámos muito a vitória de ontem, que, como eu falei, foi contra o nosso maior rival e os adeptos queriam muito esta vitória, mas agora já precisamos de olhar para a frente. Se mantivermos o foco e a concentração, dá para lutar pelo título. Na sexta, já temos outro desafio com o Portimonense e não podemos perder mais nenhum ponto até ao final da competição», declarou o camisola 18 do FC Porto.