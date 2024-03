O Celta de Vigo – atual 17.º classificado da La Liga – aproveitou a goleada do FC Porto sobre o Benfica (5-0) para lembrar outro jogo, igualmente marcante.

«Desculpa, FC Porto, nós conseguimos primeiro…e melhor», escreveu o emblema galego nas redes sociais, remetendo para o 7-0 aplicado em novembro de 1999, aquando de uma partida com as águias para a Taça UEFA.

Na primeira mão da terceira ronda da prova, o Celta venceu, em casa, por 7-0. Na segunda mão, as águias empataram a um golo.

Numa edição da Taça UEFA que contou também com Sporting, Beira-Mar e Vitória de Setúbal, o Benfica foi o «embaixador» nacional que mais longe chegou, caindo na 3.ª ronda.

O Celta de Vigo viria a eliminar a Juventus na ronda seguinte, mas foi eliminado pelos franceses do Lens nos quartos de final. Nessa época, o Galatasaray conquistou a Taça UEFA, vencendo o Arsenal nos penáltis.

De lembrar que, em 1996, o FC Porto venceu o Benfica, no Estádio da Luz, para a Supertaça, também por 5-0. O mesmo resultado foi conseguido em 2010, no Dragão, quando André Villas-Boas estava ao leme da equipa técnica dos dragões. Curiosamente, há um intervalo de 14 anos entre cada uma destas três goleadas do FC Porto ao Benfica.