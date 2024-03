Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a vitória por 5-0 ante o Benfica, em jogo da 24.ª jornada da I Liga:

[Dos cinco golos, quatro foram marcados por brasileiros:] «O Galeno é português, tem passaporte português. Não olho muito para a nacionalidade, para o trabalho diário. O jogador brasileiro tem muitíssima qualidade, os que eu tenho à minha disposição, além de grandíssimos profissionais, são também miúdos excelentes no caráter, na personalidade e na humildade e estamos a falar de jogadores que na minha opinião têm potencial. Aconteceu o Wendell agora ser chamado à seleção brasileira, nós ficamos muito felizes. Mas um Pepê e um Evanilson, também podem e vão chegar, é bom ter à disposição jogadores de qualidade.»

[Francisco Conceição e o trabalho que foi feito para encontrar soluções nas alas, com Galeno na outra:] «Os dois alas, nós queríamos procurar situações onde eles tivessem em situações de um para um e por vezes até com superioridade numérica. Porque se ligássemos o jogo da forma como eu estava a dizer, mesmo numa segunda fase, mesmo a uma zona de criação, chegávamos aos corredores laterais e eles podiam desequilibrar, porque são jogadores fortes nesse momento. Mas depois aparecia o João Mário por dentro e por fora, aparecia o Pepê que dava essa solução, o Nico como apoio interior foi fantástico ao lado do Galeno, para depois sair daquela zona e encontrar o espaço, o Francisco no um para um com o Morato. São situações trabalhadas e potenciando, ou indo buscar a cada um deles o melhor que têm. Estamos a falar de dois alas fortíssimos no um contra um.»