O presidente do Benfica, Rui Costa, pediu desculpa aos adeptos após a goleada por 5-0 sofrida no Estádio do Dragão, diante do FC Porto, este domingo.

«Pedir desculpas a todos os benfiquistas por esta noite que foge aos pergaminhos do clube. Uma noite desastrosa para todos. Agradecer por todo o apoio que, ainda assim, os adeptos deram, do primeiro ao último minuto foram incansáveis. Ninguém merecia uma derrota desta dimensão. Como presidente, peço desculpa», afirmou o líder dos encarnados na zona mista, já depois de Roger Schmidt ter falado em conferência de imprensa.

Rui Costa reconheceu que tem de «tirar muitas ilações», mas lembrou que o Benfica continua a disputar a Liga, a Taça de Portugal e a Liga Europa. «O campeonato não se perdeu hoje. Temos de reagir rapidamente e temos uma oportunidade na quinta-feira.»

Após perder a liderança, o dirigente dos encarnados quer «mostrar o orgulho dos benfiquistas que foi visto na bancada, sobretudo nos últimos 10 minutos», quando os adeptos cantaram «Eu amo o Benfica».

«Esse orgulho que mostram a cada jogo tem de ser sentido e ser metido aos serviço do clube por toda a gente que veste a camisola e trabalha no clube, a começar por mim. Reagir já na quinta-feira, que temos um objetivo importante na Europa», atirou, em alusão ao jogo com o Rangers.

Rui Costa voltou a frisar que a noite foi «frustrante», também para o treinador, que não pediu desculpa pelo resultado.

«Percebo a parte do treinador, fui jogador e os jogadores quando têm uma noite desastrada como esta, não o fazem de propósito. Quem tem de pedir desculpas sou eu, porque sou o responsável máximo. Vamos reagir e vamos reagir à imagem daquilo que foram os nossos adeptos no estádio», concluiu.