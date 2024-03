Roger Schmidt, treinador do Benfica, em declarações na sala de imprensa no Estádio do Dragão, após a derrota por 5-0 com o FC Porto, na 24.ª jornada da Liga:

«[O que achou deste jogo?] Estamos muito desapontados por perder 5-0. Hoje, houve uma grande diferença entre o FC Porto e nós, eles estavam muito frescos e estiveram muito bem desde o início, criaram ocasiões e marcaram logo no início. Ganharam confiança e dominaram do primeiro ao último segundo. Mereceram ganhar, não fomos suficientemente bons mentalmente, fisicamente e taticamente. Estes tópicos dizem respeito ao treinador, são minha responsabilidade. É um desastre para o clube e para os adeptos, mas faz parte do futebol, mostra quão boas são as equipas na liga portuguesa. Já mostrámos este ano que podemos ganhar jogos como os de hoje, mas se queremos vencer temos de estar a um alto nível e hoje estivemos muito longe desse alto nível. Temos de mostrar uma reação na quinta-feira [diante do Rangers].»

«[Que efeitos pode ter a derrota na equipa?] Vamos ver, conheço a minha equipa há um ano e meio e não tivemos momentos com grandes derrotas. É uma situação nova, já tivemos momentos difíceis, não muitos, mas fomos sempre capazes de mostrar caráter e uma boa reação. É isso que espero neste caso. É o que uma boa equipa também tem de mostrar. Se uma equipa é capaz de vencer troféus, tem de mostrar uma boa atitude em momentos como hoje. A minha tarefa é dar confiança de novo aos jogadores e a reposta que podes dar é no campo. Não é tempo de falar muito, é tempo de dar uma resposta no relvado.»