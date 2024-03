A FIGURA: Galeno

Continua de pé quente. Depois de fazer das suas na Champions, foi decisivo nos Açores e bisou num jogo de tamanha importância como o deste domingo. Aos 20 minutos, apareceu completamente solto ao segundo poste num pontapé de canto e bateu Trubin, beneficiando da falha nas marcações dos encarnados, assim como da hesitação do ucraniano em sair da baliza. Aos 44 minutos, voltou a ser mais esclarecido do que a defesa encarnada e, mesmo com pouco espaço, perante a pressão de António Silva, finalizou.

Na segunda parte, também fruto do cansaço e do contexto do jogo, esteve um pouco mais apagado, mas revelou muito critério quando, aos 55 minutos, levantou a cabeça e serviu Wendell com um cruzamento rasteiro.

O MOMENTO: Namaso faz o 5-0, 90m

Houve vários pontos altos esta noite no Dragão, como fogo de artifício após o 3-0, mas o 5-0 foi o culminar da noite inspirada dos portistas e do total descalabro dos encarnados. Os adeptos bem insistiram e a equipa retribui com esse placar que não era visto desde a era Villas-Boas. O Dragão foi a rubro de seguida.

OUTROS DESTAQUES

Pepê

O jogador brasileiro esteve num alto nível, com várias incursões pelo corredor central, a transportar a bola e a tirar adversários do caminho. Corou a exibição com um golo aos 75 minutos.

Wendell

Que semana para o lateral-esquerdo do FC Porto! Chamado à seleção brasileira, confirmou o bom momento com um golo no Clássico. Nem sempre esteve bem posicionado ou tomou as melhores decisões, mas, aos 55 minutos, não podia ter feito melhor. Iniciou a jogada do golo, combinou com Galeno e apareceu na área, atrás de Florentino, para finalizar após um cruzamento rasteiro.

Francisco Conceição

Um dos trunfos do FC Porto esta noite. Sabendo de antemão das dificuldades de Morato como lateral-esquerdo, o internacional sub-21 português ficou como «peixe na água». Foi para cima do brasileiro, criou constantes situações de um para um e mostrou-se imprevisível. No lance do 2-0 viu que Otamendi deu espaço para fazer uso do pé esquerdo e colocou a bola ao segundo poste, onde Evanilson ganhou e serviu Galeno.

Nico González

Esteve meses no «laboratório Conceição», mas valeu a pena a espera. O médio espanhol tem um critério enorme com a bola e dá clarividência ao jogo dos dragões. O maior exemplo disso foi o lance do golo do Pepê, que nasce de um passe do futebolista formado em La Masia.