A FIGURA: Trubin

O ucraniano, que tem sido um dos destaques dos encarnados esta temporada e é um claro «upgrade» a Odysseas Vlachodimos, teve uma exibição desinspirada, acrescida do facto de a sua linha defensiva não lhe dar segurança. No 1-0, apesar da presença de Wendell na pequena área, não deveria ter ficado a meio caminho. A hesitação foi fatal para que Galeno pudesse marcar. Aos 37 minutos, o ucraniano errou, mas aí já com mais culpa para João Mário, que fez um passe arriscado e o guarda-redes colocou a bola em Galeno, que por instantes ficou com a baliza quase escancarada. No 4-0, foi mal batido: pensou que Pepê ia rematar cruzado e deixou muito espaço no «seu» poste.

O MOMENTO: Otamendi como símbolo do desnorte, 61m

O capitão do Benfica não soube lidar com as adversidades e foi o espelho do desnorte que reina na equipa. Viu dois cartões amarelos num curto espaço de tempo, sendo que no segundo deixou-se claramente levar pelas emoções. Além disso, deixou a equipa a jogar com 10, com todas as dificuldades que isso implica.

OUTROS DESTAQUES

Morato

Estamos em março e o Benfica continua com problemas nas laterais. Mereceu a confiança de Roger Schmidt para ser titular, mas voltou a mostrar todas as lacunas que evidenciou desde o começo da época na nova posição. Algo preso de movimentos, tem dificuldade a sair a jogar curto e foi diversas vezes ultrapassado, como aos 32 minutos, quando agarrou Francisco Conceição e viu amarelo. A substituição ao intervalo foi uma inevitabilidade.

Otamendi

Se já tinha ficado mal no dérbi pela forma como deixou Gyökeres escapar antes de fazer golo, voltou a ter uma má exibição. Muito assobiado durante todo o jogo pelo seu passado no Dragão, o central argentino deu muito espaço a Francisco Conceição no 2-0 e, em menos de 10 minutos, viu dois amarelos que deixaram a equipa ainda com mais dificuldades. Para um jogador de 36 anos, algumas abordagens são «amadoras».

António Silva

Depois de uma exibição quase imaculada em Alvalade, onde deu uma «aula» sobre como travar Viktor Gyökeres, o defesa-central do Benfica esteve uns furos abaixo. Mediu mal alguns passes e colocou Trubin em apuros. No 2-0 foi permissivo com Galeno.

Di María

Ao contrário do que tem sido habitual, o argentino foi substituído ainda bem cedo na partida (56m). Mais uma vez, a equipa voltou a sofrer com a sua ausência no momento defensivo. Ainda tentou pressionar os adversários, mas sempre de forma desorganizada e alheada da equipa.