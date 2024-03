Wenderson Galeno é, por estes dias, um dos maiores destaques do universo portista: o avançado luso-brasileiro foi determinante na vitória europeia diante do Arsenal e liderou a goleada ao Benfica, no último domingo.

Diante dos encarnados, Galeno roçou a perfeição, como evidenciam os dados da SofaScore, parceira do Maisfutebol. O extremo de 26 anos terminou a partida com uma nota de 9.0 (numa escala que vai até 10), fruto dos dois golos e da assistência que anotou. Além disso, protagonizou cinco remates (três deles à baliza) e venceu quase metade dos duelos que disputou (cinco em 12).

Com a assistência para Wendell, no terceiro golo do FC Porto frente ao Benfica, Galeno atingiu ainda um marco histórico na carreira. Pela primeira vez, chegou aos dois dígitos em golos e assistências: são 12 golos marcados e 10 assistências em 35 jogos na atual temporada.

Ao nível de golos, esta época já só está atrás da anterior, quando anotou 15, sendo que disputou 52 jogos. No que toca a passes para golo, igualou a marca de 2020/21, no Sp. Braga, mas este ainda não é o seu melhor registo, isto porque em 2018/19, ao serviço do Rio Ave, conseguiu 11 assistências.

Recorde-se que Galeno chegou em 2016 ao FC Porto e destacou-se de imediato na equipa B dos dragões. Na temporada de estreia somou 13 golos e seis assistências, sendo que na época seguinte, em 18 jogos, marcou cinco e deu 10 passes para golo. Nessa temporada, ainda fez quatro jogos na equipa principal (um golo), rumando na segunda metade da época ao Portimonense, onde só marcou um golo.

Em 2018/19, no Rio Ave, somou nove golos e 11 assistências, o que lhe valeu o salto para o Sp. Braga, onde até nunca atingiu as 20 participações em golo, valendo a pena lembrar que, com Carlos Carvalhal, chegou a ter de fazer toda a ala esquerda, quando atuava em posições mais recuadas.

Contratado de novo pelo FC Porto em 2021/22, para suprir a saída de Luis Díaz, Galeno demorou a assumir-se no Dragão, mas na temporada passada já deixou bons números (15 golos e sete assistências) e está, agora, em «ponto de rebuçado».