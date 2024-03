O FC Porto goleou o Benfica por 5-0, no Clássico da jornada 24 da Liga. Galeno, com um bis, Wendell, Pepê e Namaso marcaram os golos do triunfo azul e branco sobre o grande rival.

Horas depois da goleada, os dragões publicaram um vídeo nas redes sociais, onde é possível ver os minutos seguintes ao apito final do árbitro João Pinheiro. Galeno e Namaso mostram o resultado com as mãos para a câmara, por exemplo, enquanto Pepe canta mesmo a música «Porto Sentido», de Rui Veloso.