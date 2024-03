André Villas-Boas marcou presença nas bancadas do Estádio do Dragão e, por isso, viu ao vivo a goleado do FC Porto sobre o Benfica por 5-0. Horas depois da vitória sobre o grande rival, o candidato à presidência dos azuis e brancos recorreu às redes sociais para dar os parabéns a toda a equipa dos dragões.

«Parabéns a toda a família do Futebol Clube do Porto, jogadores e equipa técnica, por uma noite inesquecível, plena de Portismo, garra e determinação Azul e branca! Grande vitória! Grande Dragão! Bibó Porto Carago!!!», escreveu André Villas-Boas.

De recordar que o agora candidato à presidência do FC Porto liderou a equipa azul e branca à vitória por 5-0, na época 2010/2011, sobre o Benfica, de Jorge Jesus.