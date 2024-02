A PSP deteve um quarto suspeito no âmbito da Operação Zelador, que investiga as agressões ao vigilante do prédio de André Villas-Boas, em novembro passado.

Fonte policial adiantou à agência Lusa que a detenção deste suspeito aconteceu durante a tarde desta terça-feira, depois de, na segunda-feira, já terem sido detidos outros três homens, com idades entre os 18 e os 22 anos, suspeitos de envolvimento nas agressões violentas ao segurança do condomínio onde mora o candidato à presidência do FC Porto.

A PSP aprendeu um automóvel, um motociclo, diversos telemóveis, peças de vestuário utilizadas na prática dos ilícitos, equipamentos e ferramentas utilizadas na prática dos ilícitos criminais, assim como outros artigos de proveniência ilícita.

Os detidos vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.