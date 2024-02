A sede de candidatura de André Villas-Boas foi alvo de um ato de vandalismo, esta quinta-feira, antes da apresentação de José Pereira da Costa como CFO da lista do candidato à presidência do FC Porto.

De acordo com a informação recolhida pelo Maisfutebol no local, um dos cabos que fornece ligação à internet para o edifício foi cortado. Contudo, técnicos deslocaram-se ao local, na Rua de Agramonte, na zona da Boavista, no Porto, conseguindo fazer a reparação a tempo de que a apresentação arrancasse às 18 horas, como previsto.

André Villas-Boas afirmou ao nosso jornal que irá apresentar queixa junto das autoridades pelo sucedido.

Após a apresentação de Pereira da Costa como CFO, antecedida pela de António Tavares e de Angelino Ferreira para a presidência da Mesa da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal e Disciplinar, Villas-Boas só deverá trazer mais novidades quanto à sua lista no próximo mês. Para março está apontada a apresentação da equipa que acompanha o candidato na administração executiva da SAD e dos nomes para a direção desportiva da equipa de futebol.