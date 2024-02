Os quatro detidos na sequência da Operação Zelador vão ficar em prisão preventiva, revelou esta quarta-feira fonte policial à Lusa.

Os quatro arguidos foram presentes a um primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, o qual decretou a aplicação a todos da medida de coação mais gravosa.

A Operação Zelador, refira-se, investiga as agressões ao vigilante do condomínio onde vive André Villas-Boas, candidato à presidência do FC Porto.