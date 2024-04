À procura de ainda chegar aos lugares de acesso às competições europeias na próxima temporada, a Lazio recebeu e venceu a Salernitana por 4-1 e regressou assim aos triunfos, dois jogos depois.

No Olímpico de Roma, a equipa da casa colocou-se em vantagem logo aos sete minutos, através de Felipe Anderson. A grande noite do antigo jogador do FC Porto começou com um belo lance individual, após entrar na área, passar por um adversário e finalizar de pé esquerdo para o primeiro golo.

Pouco depois, os comandados de Igor Tudor dobraram a vantagem no encontro. Catorze minutos bastaram para a Lazio facilitar o trabalho para o resto do encontro, depois de alguma confusão dentro da área. Os jogadores da casa começaram por pedir penálti, mas no meio da confusão, o experiente Matias Vecino aproveitou para fazer desta forma o 2-0.

Só que os festejos na capital italiana duraram apenas dois minutos, já que aos 16, a Salernitana, última classificada da Liga italiana reduziu. Belo lance construído pelos visitantes, com Maggiore a assistir o jovem avançado Loum Tchaouna, que cabeceou para o fundo da baliza.

Até ao intervalo, houve tempo para a Lazio voltar a ampliar a vantagem no encontro. Veio ao de cima toda a classe de Luis Alberto, que tocou para Felipe Anderson e dentro da área, o avançado brasileiro não disse «não» à oportunidade de fazer o «bis» no encontro.

Até final, houve tempo para a equipa da casa dar contornos de goleada ao resultado. Apenas com três minutos de jogo, o recém-entrado Gustav Isaksen recuperou a bola em zona subida e com um excelente pontapé fixou o marcador nuns expressivos 4-1.