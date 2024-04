Lennard Kämna (Bora - hansgrohe) foi atropelado, esta quinta-feira, enquanto realizava um treino em Tenerife.

Através de um comunicado, a equipa explica que o ciclista alemão foi abalroado por um veículo, enquanto seguia com alguns companheiros de equipa e os respetivos treinadores.

De seguida, foi levado para um hospital, onde agora se encontra «acordado, estável e capaz de comunicar». Além de Kämna, mais nenhum ciclista ou membro da equipa esteve envolvido no acidente.

Leia o comunicado na íntegra:

«Lennard Kämna envolveu-se num acidente durante um treino em Tenerife. Encontra-se estável, acordado, recetivo e capaz de comunicar. Lennard Kämna sofreu diversas lesões e está agora a receber tratamento no hospital, em Tenerife, e ao longo dos próximos dias vai ser avaliado. Ao lado dele estão familiares e membros da equipa.

De acordo com pessoas que estavam no local, o condutor virou à esquerda, precisamente para cima da trajetória de Lennard Kämna e colidiu com ele. Naquela altura, o ciclista estava com outros companheiros de equipa e respetivos treinadores. Ainda assim, nenhum outro atleta ou membro da Bora - hansgrohe esteve envolvido no acidente».

Update Lennard Kämna: He is in a stable condition, he is awake, responsive and able to communicate. Ralph Denk: "We are relieved that Lennard's condition has stabilised after this serious accident and that he is doing well under the circumstances." ➡️ https://t.co/5P7m0Me11i pic.twitter.com/1scFpNVkUa